الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بمساحة 3000 متر.. محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال إنشاء السوق الحضري المطور

المحافظ يتفقد السوق
المحافظ يتفقد السوق

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعمال إنشاء سوق كفرالشيخ الحضري المطور للخضروات والفاكهة على مساحة حوالي 3000م٢، بشارع صلاح سالم بوسط مدينة كفر الشيخ، مشددًا بالانتهاء من تنفيذ الأعمال خلال أسبوع، ورفع كفاءة الأرصفة والشوارع المحيطة بسوق كفرالشيخ الحضري المطور الذي يتم تنفيذه تلبيةً لاحتياجات المواطنين.

السوق يوفر احتياجات المواطنين

وقال محافظ كفرالشيخ، أنه يتم إنشاء سوق كفرالشيخ الحضرى المطور، على مساحة حوالى 3000م2، للخضروات والفاكهة بشارع صلاح سالم، بمدينة كفرالشيخ، لتوفير احتياجات المواطنين، وحفاظًا على المظهر الحضاري لشوارع كفرالشيخ ومواجهة العشوائيات ومخالفات الإشغالات، لافتًا إلى أنه من المقرر افتتاح السوق للعمل فور الانتهاء من توصيل المرافق له، خلال أيام، لتلبية احتياجات المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

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جاء ذلك بحضور اللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والمهندس الخضراوى خضر، رئيس حى شرق كفر الشيخ، والعقيد شريف عبود، وكيل إدارة المرور، وعدد من القيادات التنفيذية.

متابعة أعمال رصف شارع أحمد شوقي

وفي وقت سابق، تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال رصف شارع " أحمد شوقي" بمدينة سيدي سالم؛ ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024م، والذى يعد من الشوارع الحيوية بمدينة سيدي سالم وذلك تحت إشراف أيمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، والجهاز المعاون له.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشددا بالانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقا للجدول الزمنى المحدد لأعمال الرصف فى مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والطرق لرفع العبء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة قيام اللجان الفنية بمتابعة أعمال الرصف ميدانيًا على الطبيعة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها الى المعامل المتخصصة ومراجعة طبقة التشريب M.C.O، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.

أوضح محافظ كفرالشيخ، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة والإنتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.
 

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