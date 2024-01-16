حصاد جامعة كفر الشيخ في التصنيفات الدولية لعام 2023

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، حصاد الجامعة في التصنيفات الدولية لعام 2023.

ومن جانبه، أشاد الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدرسات العليا والبحوث، بما حققته الجامعه وتقدمها بالتصنيفات لعام 2023، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوي الجامعات المرموقة عالميًا، من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين.

التصنيفات الدولية

وفيما يلي أبرز إنجازات الجامعة ومراكزها في التصنيفات الدولية لعام 2023:

- تصنيف شنغهاي الصينى للتخصصات:

حققت الجامعه مراكز متقدمة عن السنوات السابقة، واستطاعت الجامعة أن تأتي ضمن أفضل 500 جامعة عالمية فى 7 تخصصات، ففى تخصص العلوم البيولوجية حققت الجامعة المرتبة (201-300) عالميا والمركز الاول محليا، وفي تخصص العلوم البيولوجية البشرية حققت المركز (401-500) عالميًا والمركز الاول محليًا، وفي تخصص العلوم الزراعية حققت الجامعة المرتبة (39) عالميًا والمركز الثاني محليًا، وفي تخصص العلوم البيطرية جاءت فى المركز (76-100) عالميًا والمركز الثاني محليًا، وفي مجال الصيدلة والعلوم الصيدلانية حققت المركز (101-150) عالميًا والمركز الثاني محليًا، وفي تخصص الهندسة الكهربائية والالكترونية حققت المركز (401-500) عالميًا والمركز الثاني محليًا، كما حققت المركز (201-300) عالميًا فى تخصص علوم الهندسة والطاقة والمركز الثاني محليًا.

- التصنيف الأمريكي US News:

تقدمت الجامعة في التصنيف الأمريكي US News لعام (2023-2022)، حيث احتلت المرتبة (639) عالميًا - (17) افريقيا و(5) محليا بالتصنيف ضمن (2165) جامعة دولية شملها التصنيف هذا العام مقارنه بالمرتبه (914) عالميا - (27) افريقيا و(8) محليا لعام (2022-2021). وبذالك تكون الجامعه تقدمت 275 مركزا عالميا.

- التصنيف الأمريكي US News للتخصصات:

ظهرت الجامعة في تخصص الموضوعات في التصنيف الأمريكي US News لعام (2023-2022) في تخصص علوم النبات والحيوان حيث احتلت المرتبة (137) دوليًا و(2) افريقيا والاول محليًا. وتخصص العلوم الهندسية، حيث احتلت المرتبة (302) دوليًا و(4) افريقيا و(3) محليًا.

- تصنيف QS الإنجليزي للمنطقة العربية:

أدرجت الجامعة فى تصنيفQS الإنجليزي للمنطقة العربية وحصلت على المركز (101-110) في المنطقة العربية كما ادرجت الجامعة في تصنيفQS الإنجليزي للاستدامة لأول مرة وحصلت على المركز (1201+) عالميا.

- تصنيف UI Green Metric الإندونيسي:

صنفت الجامعه ضمن الجامعات الخضراء والصديقة للبيئة حيث احتلت الترتيب 7 محليًا، وصنفت من أفضل 500 جامعة عالميًا لتحتل الترتيب 306 لعام 2023، وشمل التصنيف 1183 جامعة هذا العام مقارنة بالعام الماضي الذي شاركت فيه 1080 جامعة من مختلف دول العالم.

- التصنيف العربى للجامعات العربيه:

ادراج جامعة كفر الشيخ بقائمة التصنيف العربي للجامعات العربية، وحصول الجامعة على المرتبة 18 عربيا من اجمالي 115 جامعة عربية والسابعة محليا من اجمالي 28 جامعة حكومية مصرية تقدمت لهذا التصنيف، وذلك في النسخة الاولى من التصنيف العربي للجامعات العربية للعام 2023 الصادر عن اتحاد الجامعات العربية.

- تصنيف التايمز البريطاني THE World University Rankings 2024:

صنفت الجامعة في المركز 800-1000 في تصنيف التايمز البريطاني، الذي يشمل (2673) جامعة دولية. وبذلك حافظت جامعة كفر الشيخ على المستوى الثاني بين الجامعات المصرية 29 المدرجة في هذا التصنيف. كما حلت الجامعه في المركز 410 في معيار البحث العلمي على مستوى العالم Research Quality(Ranked 410)

- تصنيف التايمز للتخصصات:

حققت الجامعه مراكز متقدمه فى تصنيف التايمز للتخصصات حيث ظهرت الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة في مجال علوم الحياة واحتلت المركز 401- 500 عالميا والثانى محليا،و فى مجال الفيزياء احتلت المركز 501- 600 عالميا والثاتي محليا، وفي مجال العلوم الطبية الإكلينيكية احتلت المركز501- 600 عالميا والثالث محليا، وفي مجال الهندسة احتلت المركز 601- 800 عالميا والمركز الثالث محليا.

- تصنيف التايمز البريطاني للجامعات العربية:

صنفت الجامعه فى تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي للمنطقة العربية في نسخته الثالثة وثيقة 2023. وجاءت الجامعه على مستوى الجامعات العربيه بالمركز 49. ضمن (313) جامعة ومؤسسة تعليمية ظهرت في التصنيف، حيث شاركت جامعات من (18) دولة عربية مختلفة، واحتلت الجامعة محليًا المركز (8) ضمن (37) جامعة مصرية.

- تصنيف التايمز البريطاني للتنمية المستدامة:

صنفت الجامعة في المركز(601-800) دوليا في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة (التأثير)، حسب تصنيف التايمز البريطاني 2023.

- تصنيف التايمز البريطاني للجامعات الشابة:

جاءت الجامعة في تصنيف التايمز العالمي الخاص بالجامعات الناشئة دوليا والتى تم تأسيسها خلال 50 عامًا أو أقل على المرتبة (151- 200) عالميًا والمرتبة الثانية محليا من أصل (30) جامعة مصرية ادرجت في هذا التصنيف الذي ضم (963) جامعة عالميا.

- تصنيف ويبومتركس الإسباني:

تقدمت الجامعه فى تصنيف ويبومتركس الإسباني ( 124) مركزًا عالميًا. حيث حصلت الجامعة على المركز 1583 عالميًا مقارنه بالمركز 1707 لعام 2022 ضمن 11993 جامعة عالمية مدرجة لعام 2023.

- تصنيف سيماجو الإسباني:

تقدمت الجامعه فى تصنيف سيماجو الإسباني ( 785) مركزًا عالميًا حيث حصلت الجامعة على المركز 3788 دوليًا مقارنه بالمركز4573 لعام 2022 و7 محليًا مقارنة بالمركز 11 لعام 2022 ضمن (8433) جامعة ومؤسسة تعليم عالي.

- تصنيف URAP التركى:

حققت الجامعة تقدم في (121) مركزا عالميا في التصنيف التركي للجامعات طبقا للأداء الأكاديمي URAP حيث احتلت المركز (834) عالميا مقارنة بالمركز (964) لعام 2022 من إجمالي (3000) جامعة عالميه والمركز (10) محليا من إجمالي (33) جامعة مصرية.