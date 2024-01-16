الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة دسوق بكفر الشيخ: لا تهاون في محاسبة أي مهمل أو مقصر

دسوق
دسوق

تفقد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ،  الإدارات بالديوان العام لمجلس مدينة دسوق  منها المركز التكنولوجى وبعد ذلك الإدارات، وذلك للوقوف على انتظام سير العمل الإداري بالديوان والأمور المتعلقة بالعمل وضبط، وتسهيل الأمور على المواطنين والعمل على راحة المواطن والعمل على إزالة بعض العقبات التى تواجه المواطن ومتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بدسوق وتبادل الحوار مع المواطنين المترديين على المركز والعاملين بالمركز عن طبيعة وظروف العمل، وتفقد مكاتب الديوان العام وحوار مفتوح بين رئيس المدينة والعاملين.

وأكد  رئيس المركز والمدينة علي أهمية التواصل والمحبة والمودة بين الموظفين والعمل باجتهاد وتفانى من أجل إنجاز العمل بشكل مثالي، لافتًا إلى أهمية العمل الجماعي من خلال التعاون والتنسيق بين الإدارات والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

كما وجه كل الشكر والتقدير للواء علاء يوسف رئيس المدينة السابق، مؤكدًا أن مدينة دسوق تعتبر مدينة  واعدة زراعيًا وسياحيًا من سياحية دينية  بوجود القطب الدسوقثى  وترفية بوجود نهر النيل وحديقة الاسرة والحدائق والمنتزهات  واثرية بوجود تل الفراعين  وتجارية من الطراز الأول، كما قال ن أنجح اسلوب في الادارة هو الإدارة بحب وود، والنوع الآخر هو الادارة بالأهداف لقياس الاداء، لافتًا إلى أنها لا يمكن أن ينجح شخص الا اذا عمل في مجموعة عمل والأجهزة التنفيذية تعمل بإرادتها وبإخلاص للمكان والدولة وتحقيق صالح المواطن.

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واضاف "ساطور"، أن المسئولية لا تفوض وإنما تفوض المهام، فاستراتيجية العمل تقوم على المناقشة بين كل المعنيين وكل من لهم صلة بالقرار بما فيهم المواطن حتى نتمكن من الوصول للقرار الجيد والسليم.

 وأكد أنه لن يتهاون في المحاسبة بقوة ضد أي مهمل أو مقصر، وأن الأولوية بالخدمات ستكون للمواطنين الأكثر احتياجًا، ولن يحصل احد على حق ليس حقه قائلًا " انا لا أملك ولكنى أدير، ولا استثناءات لأحد والكل امامنا سواء ونحافظ على كل شيء في بلدنا بفريق عمل متكامل علي درجة كبيره من الكفاءة "، مشيرًا أنه سيتم تنظيم العمل واعتماد أجندة عمل دقيقة،

مركز دسوق خدمات المواطنين موظفي دسوق محافظة كفر الشيخ الديوان العام

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