الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة كفر الشيخ: تمويل مشروعات بـ4.6 مليون جنيه لتوفير 60 فرصة عمل

محافظ كفر الشيخ اللواء
محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم تمويل مشروعات الشباب بـ 4.6 مليون جنيه لتوفير 60 فرصة عمل، من برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية.

ولفت إلى أن إجمالي المشروعات المنفذة والمقدمة التي تم تنفيذها من خلال البرنامج يتضمن تمويل 15 مشروعًا بقيمة 4.6 مليون جنيه، لتوفير 60 فرصة عمل، خلال شهر ديسمبر الماضي، تحت إشراف إدارة مشروعك بديوان عام المحافظة.

مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد علي تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة

وأوضح المحافظ، أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمويل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكان وبنك التنمية والائتمان الزراعي وبنك الاسكندرية لبرنامج مشروعك، لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج.

txt

رئيس “كفر الشيخ” يجتمع برؤساء الأحياء والتنفيذيين لبحث تطوير الخدمات

وأضاف محافظ كفر الشيخ، يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، ولاسيمًا أنه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة خمس سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان في مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحميل العميل أي أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج مشروعك في جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.

شهر ديسمبر فرص عمل شباب كفر الشيخ الرئيس السيسي محافظة كفر الشيخ

مواد متعلقة

إطلاق حملة "ستر ودفا وإطعام" لتوزيع بطاطين على غير القادرين بكفر الشيخ

محافظ كفرالشيخ: رفع 1120 طن قمامة وكسح مخلفات الأمطار من الشوارع

والد الشناوى: ابنى جاهز ومنتخب مصر هيفوز 2- صفر

رئيس “كفر الشيخ” يجتمع برؤساء الأحياء والتنفيذيين لبحث تطوير الخدمات

نتائج مسابقة الأبحاث الاجتماعية حول تطور الذكاء الاصطناعى بجامعة كفرالشيخ

غلق 11 منشأة طبية مخالفة فى حملة للعلاج الحر بكفر الشيخ

وكيل صحة كفر الشيخ يناقش آلية توفير نواقص الأدوية فى المستشفيات

جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية مجانية لقرية الروضة ضمن "حياة كريمة"

الأكثر قراءة

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

تحرك برلمانى عاجل لإعادة تشغيل مصنع السكر بـ"أبوقرقاص"

140 ثانية مرعبة.. القصة الكاملة لانتحار فتاة من الطابق الـ23 بفندق شهير (صور)

نتنياهو خطر على الجيش الإسرائيلى وصناعة الدفاع.. ماذا يحدث فى تل أبيب؟

المحادثة انتهت.. كواليس وأسرار المكالمة الأخيرة بين بايدن ونتنياهو

المناسترلى: إنشاء مصنع لإنتاج أقمشة الجينز خطوة لتحقيق الاكتفاء فى صناعة الملابس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بني صهيون !

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

الطرف الثالث.. لماذا قدمت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل فى لاهاى؟

نتنياهو خطر على الجيش الإسرائيلى وصناعة الدفاع.. ماذا يحدث فى تل أبيب؟