إطلاق حملة "ستر ودفا وإطعام" لتوزيع بطاطين على غير القادرين بكفر الشيخ

أطلقت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، حملة "ستر ودفا وإطعام"، والتي تستهدف توزيع الألاف من الألحفة والبطاطين على غير القادرين بقرى ونجوع ومراكز محافظة كفرالشيخ لمجابهة فصل الشتاء.



ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الاكثر احتياجًا بمحافظة كفرالشيخ، من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.



وأكدت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن توزيع بطاطين الشتاء هذا العام على غير القادرين فى القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان فى كفرالشيخ برعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.



وأوضح "شعبان"، أنه من خلال "ستر ودفا" يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع لحملة ستر ودفا وإطعام بالمشاركة فى توفير 2 بطانية بتكلفة 240جنيه، أو 3بطانية ب 360جنيه، او توفير 2بطانية ولحاف ب455جنيه، وذلك ليستطيع الجميع المساهمه فى دعم الاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة الى أكبر عدد من المستفيدين.



وأشار "شعبان" إلى أن توزيع الحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.