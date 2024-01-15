الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بمركزي كفر الشيخ وبيلا

إزالة التعديات
إزالة التعديات

قاد المهندس أحمد عيسى، رئيس مدينة كفر الشيخ،  أعمال الحملة الموسعة لإزالة التعديات بقرى مركز كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة عن إزالة 9 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، بمساحة قدرها فدان و6 قراريط، بنطاق قرية كفر عسكر التابعة لقرية اسحاقه، وقرية أبو تماده التابعة لقرية دقلت.

وقد تمت إزالة جميع الحالات حتى سطح الأرض، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية، وجاري استكمال الإجراءات القانونية.

ووجه رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ باستمرار تلك الحملات وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن جميع التعديات بقرى مركز كفر الشيخ، مع استمرار المتابعة على مدار اليوم لضبط أي تعديات جديدة.

  • إزالة التعديات في بيلا

فيما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وممثلي الأجهزة المعنية، اليوم الإثنين، في تنفيذ 13 قرار إزالة تعديات علي الأرض الزراعية علي مساحة 22 قيراطا بنطاق الوحدة المحلية لقرية الشطوط، خلال حملاتها التي تشنها لإزالة التعديات علي البناء المخالف داخل الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يوميًا، مع استمرار الحملات اليومية لإزالة كافة التعديات.

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رئيس “كفر الشيخ” يجتمع برؤساء الأحياء والتنفيذيين لبحث تطوير الخدمات

قاد الحملة أيمن غالي، ومحمد ضبعون، وإبراهيم موافي، نواب رئيس مدينة بيلا، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية والمعنية بمركز بيلا

مركز بيلا مركز كفر الشيخ الأراضي الزراعية إزالة التعديات أهالي كفر الشيخ

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