الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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هل تشكل أحداث رفح خرقًا لاتفاق السلام المصرى الإسرائيلى؟.. "الحلبى" يجيب (فيديو)

رفح
رفح

قال اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية، إن الأوضاع الراهنة في غزة والأحداث الجارية في رفح الفلسطينية لا تعد انتهاكًا لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، نظرًا لوقوعها ضمن الأراضي الفلسطينية.

وأوضح خلال مفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، الذي يُبث على قناة "صدى البلد"، أن الفلسطينيين يحتفظون بأوراق ضغط قوية، من بينها قضية الرهائن، وأن كل طرف يسعى لاستغلال هذه الأوراق لصالحه.

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وأشار "الحلبي" إلى أن العمليات التي تجري في رفح لم تصل بعد إلى مرحلة الاقتحام الكامل، مؤكدًا أن إسرائيل تبالغ في تصوير الوضع لاستخدامه كورقة ضغط في المفاوضات مع الفلسطينيين. 

وأكد أن الأعمال العسكرية الإسرائيلية في رفح تقتصر حاليًا على ضربات مدفعية وجوية محدودة، وتوغلات غير كاملة للدبابات على أطراف المدينة، مشددًا على أنه لا يجب إغفال أي سيناريو محتمل لتطور الأحداث.

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