ماذا يحدث داخل جزيرة الوراق؟.. متحدث "الوزراء" يكشف التفاصيل (فيديو)

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، عن خطوات متقدمة في مشروع تطوير جزيرة الوراق، حيث تم الإعلان عن تفاصيل الخطة التنموية خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، مؤكدًا أن الخطة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الجزيرة من خلال إنشاء مجتمع عمراني متكامل يضم مرافق وخدمات شاملة.

وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، الذي يُبث على قناة "صدى البلد"، أن الدولة تعمل على تحسين الأوضاع في المناطق المهمشة وغير المخططة، مشيرًا إلى أن المشروع يشتمل على إقامة 94 برجًا سكنيًا، بالإضافة إلى مراكز شباب ومؤسسات تعليمية، لتعزيز جودة الحياة للسكان.

وشدد على أن العمل يجري بوتيرة متسارعة لإنجاز هذا المشروع الضخم، مع الحرص على تقديم التعويضات اللازمة للمواطنين المتأثرين، أو توفير وحدات سكنية بديلة ضمن المجتمع العمراني الجديد، مع إمكانية الحصول على التعويضات بشكل فوري لمن يختار ذلك.‎