تكثيف حملات النظافة والصيانة في بيلا بكفر الشيخ للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

واصلت رئاسة مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بمتابعة أعمال النظافة والإنارة العامة بمداخل المدينة والوحدات المحلية على الطرق العامة والشوارع الرئيسية والفرعية.

رفع تراكمات القمامة من الشوارع

قامت رئاسة مركز ومدينة بيلا، بمتابعة أعمال جهاز النظافة من رفع تراكمات القمامة والسفوحة من على جانبى الطريق والأرصفة وتفريغ صناديق القمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، بجانب تمهيد ومسح عددا من الطرق بالمدينة، لتسيير حركة المرور أمام المواطنين علي مدار اليوم الكامل للحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة لإظهار مدينة بيلا بالصورة الجمالية.

كما قامت رئاسة المركز والمدينة، بمتابعة أعمال إدارة التنمية من قص وتهذيب الأشجار ونظافة ورى الأشجار بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية والمنتزهات بالمدينة، فضلا عن متابعة أعمال رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بعدد من الطرق وشوارع المدينة حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين ونيل رضاهم وإظهار الشكل الجمالي اللائق للمدينة.

كما توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة بيلا، لمتابعة أعمال رفع مخلفات القمامة والتراكمات من الشوارع الرئيسية والفرعية بالقري وتوابعها، ونقلها للمقالب الوسيطة، بجانب مرور رؤساء القري علي عدد من المنشآت الحكومية والمدارس لمتابعة مستوي النظافة وانتظام الامتحانات وسير العمل ومستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، فصلا عن استمرار أعمال تسليك وتطهير بيارات الصرف الصحي بعدد من القري.

وفي وقت سابق، فقد تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وممثلي الأجهزة المعنية، اليوم الإثنين، في تنفيذ 13 قرار إزالة تعديات علي الأرض الزراعية علي مساحة 22 قيراطا بنطاق الوحدة المحلية لقرية الشطوط، خلال حملاتها التي تشنها لإزالة التعديات علي البناء المخالف داخل الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يوميًا، مع استمرار الحملات اليومية لإزالة كافة التعديات.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن التعدي علي الأراضي الزراعية خط أحمر، مشيرًا إلي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بملف التعديات علي الأراضي الزراعية باعتبارها أهم مصادر الأمن القومي والغذائي للبلاد.

وشدد المحافظ، علي ضرورة واستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدِ جديدة والتعامل معها علي الفور، ومنع أي تعدِ علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وإزالتها فورًا ومصادرة المعدات ومواد البناء تنسيقًا مع الجهات الأمنية ووفقًا لأحكام القانون.

ووجه المحافظ، باليقظة التامة والاستمرار في تفعيل محاضر التبوير للحالات التي تم تنفيذ الإزالة فيها لتعود إلي طبيعتها الزراعية، وأن أي تواطؤ سيتم التعامل معه ومواجهته بكل حزم وقوة، مع الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية للتعامل اللحظي مع أي بلاغات عن التعديات.