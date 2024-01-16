ضبط شخصين غسلا 20 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع بالعملة الصعبة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"- مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع.

وقاما بغسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ (20 مليون جنيه).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.