الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حملات مرورية تحرر 44 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

حملات مرورية
حملات مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 44611 مخالفة مرورية متنوعة من بينها  (469) مخالفة السير بدون تراخيص،  (55) دراجة نارية مخالفة،  (8691) مخالفة تجاوز السرعة المقررة،  (14) مخالفة موقف عشوائى،  (1200) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة،  (4) مخالفات شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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شرطة المرور تضبط 45975 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

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ضبط 49784 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية  وتنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين؛ لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

حملات مرورية مخالفة مرورية متنوعة الإدارة العامة للمرور تجاوز السرعة المقررة وزارة الداخلية

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