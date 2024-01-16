حملات مرورية تحرر 44 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 44611 مخالفة مرورية متنوعة من بينها (469) مخالفة السير بدون تراخيص، (55) دراجة نارية مخالفة، (8691) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (14) مخالفة موقف عشوائى، (1200) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، (4) مخالفات شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين؛ لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.