أسس شركات واشترى سيارات.. القبض على شاب غسل 10 ملايين جنيه

قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بمحاولة غسـل 10 ملايين جنيه، متحصلة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وقالت الداخلية في بيان: قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد حاصل على بكالوريوس- مقيم بمحافظة القاهرة- لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات.

وأضافت: «وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».