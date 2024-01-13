السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحباط غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي بدمياط

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة دمياط، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع.

وأكدت التحريات، قيام المتهمان بغسل تلك الأموالعن طريق «شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات»، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 10 ملايين جنيه.

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة جرائم الأموال العامة دمياط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي النقد الأجنبي

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