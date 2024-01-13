إحباط غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي بدمياط

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة دمياط، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع.

وأكدت التحريات، قيام المتهمان بغسل تلك الأموالعن طريق «شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات»، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 10 ملايين جنيه.