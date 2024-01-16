الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتقام أنثى.. سيدة تحرق سيارة طليقها في حلوان

سيدة تحرق سيارة طليقها
سيدة تحرق سيارة طليقها

دفعت الغيرة سيدة للانتقام من طليقها بعد انفصاله عنها وزواجه بأخرى، فتملك منها شيطانها ودفعها لإشعال النيران في سيارته.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا بنشوب حريق في سيارة إثر إضرام سيدة النيران فيها.

 

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على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وتم إخماد النيران من السيارة، وتبين من الفحص والتحري أن طليقة صاحب السيارة ٥٥ سنة، وراء ارتكاب الواقعة.

تم ضبط المتهمة وأقرت أمام رجال المباحث أنها ارتكبت الواقعة انتقامًا منه لانفصاله عنها وزواجه من أخرى، فتم تحرير محضر وقررت النيابة العامة حبس المتهمة 4 أيام على ذمه التحقيق.

انتقام أنثى سيدة تحرق سيارة طليقها حلوان النيابة قسم شرطة حلوان حريق

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