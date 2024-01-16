انتقام أنثى.. سيدة تحرق سيارة طليقها في حلوان

دفعت الغيرة سيدة للانتقام من طليقها بعد انفصاله عنها وزواجه بأخرى، فتملك منها شيطانها ودفعها لإشعال النيران في سيارته.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا بنشوب حريق في سيارة إثر إضرام سيدة النيران فيها.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وتم إخماد النيران من السيارة، وتبين من الفحص والتحري أن طليقة صاحب السيارة ٥٥ سنة، وراء ارتكاب الواقعة.

تم ضبط المتهمة وأقرت أمام رجال المباحث أنها ارتكبت الواقعة انتقامًا منه لانفصاله عنها وزواجه من أخرى، فتم تحرير محضر وقررت النيابة العامة حبس المتهمة 4 أيام على ذمه التحقيق.