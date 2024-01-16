شاب يشوه وجه "حبيبته" بـ25 غرزة

نجحت أجهزة الأمن في القاهرة في القبض على متهم ظهر في مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء قيامه بتشويه وجه فتاة في الشارع.

وتبين من التحريات أن الفتاة المجنى عليها، كانت تربطها قصة حب بالمتهم الذي حاول خطبتها، إلا أن والدها رفض بحجة صغر سنها.

وأضافت التحريات أن المتهم حاول التقرب منها كرهًا عنها، وعندما شاهدها في ساعة متأخرة من الليل رفقة صديقتها، نزل من سيارته واستوقفهما وتعدى عليها بسلاح أبيض شوه وجهها وساقها، وتم نقلها إلى أقرب مستشفى وخياطة وجهها 25 غرزة.

بمناقشة المتهم، اعترف بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.