قصة "سمية" و"رمضان".. رفضت الزواج به فمزقها بسكين داخل مول بأكتوبر

ما زالت ظاهرة قتل الفتيات والسيدات بسبب رفضهن الزواج أمرًا يتكرر كل فترة اعتراضًا في حقها على القبول والرفض وكانت آخر تلك الواقعة لـ«سمية» ذات الخامسة والثلاثين عامًا التي كانت طعنات «السكين» سببًا في قتلها في الحال بأكتوبر لتكون «نيرة أشرف» جديدة وضحية أخرى للحب والزواج.

روتين يومي ولقمة عيش

خرجت سمية، 35 سنة، عاملة، كعادتها صباحًا مودعة أهلها لتعيش روتينها اليومي المعتاد ثم تعود للبيت تجهز الغداء وتساعد أسرتها في توفير مستلزمات البيت وتنام لتعود لتكرار الأمر يوميًا لكن هذه المرة كان الأمر مختلفا فهي خرجت من منزلها للعمل وطلب لقمة العيش ولكنها لم تعد.

لم تعد «سمية» بسبب «رمضان»، زميلها في العمل الذي اعتاد في الشهور الأخيرة مطارتها للزواج منها وعلى الرغم من إزعاجها المتكرر لم تخبر الفتاة أحد من أسرتها أو من رؤسائها في العمل وظنت أن الأمر يخصها وحدها ولذلك رفضت منه طلب الزواج ولكن هذا لم يكن الرد المتوقع أو المنتظر من عامل محل المنظفات من زميلته عاملة النظافة في نفس المول الذين يعملان فيه معًا.

إهانة متكررة ورد اعتبار

شعر العامل بإهانة متكررة في الأمر فقرر الانتقام لكرامته ولم يجد وسيلة لرد اعتباره سوى التخلص منها وإنهاء حياتها فتوجه لها وفي يده سلاح أبيض - سكين- وسدد لها طعنات نافذة في قلبها وصدرها وجسدها اخترقت جسدها الهزيل وخرجت السكين ليحل محلها نزيف غزير من الدماء لتسقط على الأرض جثة هامدة.



شهد سنتر شهير بالحي الرابع بأكتوبر، جريمة قتل، حيث انهال «عامل» بمحل منظفات على زميلته عاملة النظافة في نفس السنتر، بالسكين، وسدد لها 3 طعنات، انتقامًا منها لرفضها الارتباط به -وفقا للتحريات وأقوال شاهدة الواقعة-، وفر هاربًا من مسرح الجريمة، تم نقل جثة الضحية للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.



تفاصيل الحادث

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بسنتر شهير بالحي الرابع بدائرة قسم ثان أكتوبر.

بالانتقال والفحص، تم التقابل مع «فاطمة. ع»، 34 سنة- ربة منزل (شاهد الواقعة)، والتي أقرت أنها أثناء تواجدها بمحل عملها صحبة المجني عليها «سمية.. -35 سنة- عاملة نظافة بذات السنتر»، وفوجئت بالمتهم «رمضان. ف» عامل بمحل للمنظفات بذات السنتر، يحمل سلاح أبيضّ (سكين) وقام بطعن المجني عليها 3 طعنات من الخلف، وذلك لطلبه الزواج منها عدة مرات.