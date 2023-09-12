الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عاجل.. على غرار نيرة أشرف.. ذبح فتاة فى الشارع ببورسعيد

صورة من الواقعة
صورة من الواقعة

شهدت محافظة بورسعيد واقعة مأساوية  عقب ذبح فتاة في العقد الثاني من عمرها أمام المارة بالشارع على غرار قضية الطالبة نيرة أشرف.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية ببورسعيد بلاغ من الأهالي يفيد بنحر فتاة بجوار مسجد الحسين بالمنطقة الثامنة ببورسعيد.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين آن الفتاة تبلغ من العمر ١٩ سنة، وتم ذبحها على يد شاب تمكن من الهرب خشية من إمساك الأهالي به.

وجاري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ذبح فتاة القاهرة - بورسعيد ذبح فتاة المنصورة جامع الحسين بور أمن بورسعيد

مواد متعلقة

والدة نيرة أشرف: نحن بدولة مؤسسات.. وحق ابنتى رجع فى وقت وجيز

الأكثر قراءة

عاجل.. "مفيش تصالح فى الجديد".. وزير العدل يحذر من مخالفات البناء الجديدة

عاجل.. على غرار نيرة أشرف.. ذبح فتاة فى الشارع ببورسعيد

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب.. والناطق باسم الحكومة: ستستقر قريبا جدًا

عاجل.. الباز: النقاب ليس من الإسلام ويؤدى لمشاكل نفسية عنيفة

أسعار الفراخ فى مصر اليوم الثلاثاء 12-9-2023

القتلى بالآلاف والدمار هائل.. سر تسمية العاصفة دانيال بهذا الاسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية