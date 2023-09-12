عاجل.. على غرار نيرة أشرف.. ذبح فتاة فى الشارع ببورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد واقعة مأساوية عقب ذبح فتاة في العقد الثاني من عمرها أمام المارة بالشارع على غرار قضية الطالبة نيرة أشرف.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية ببورسعيد بلاغ من الأهالي يفيد بنحر فتاة بجوار مسجد الحسين بالمنطقة الثامنة ببورسعيد.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين آن الفتاة تبلغ من العمر ١٩ سنة، وتم ذبحها على يد شاب تمكن من الهرب خشية من إمساك الأهالي به.

وجاري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.