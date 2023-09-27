الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رفضت الزواج منه فأنهى حياتها.. تفاصيل وأسرار جديدة فى حادث جامعة القاهرة

جثة
جثة

كشف الكاتب الصحفي يسري البدري، عن تفاصيل وأسرار جديدة في حادث جامعة القاهرة، قائلًا: "اليوم، داخل الحرم الجامعي تحديدًا في مبنى رعاية الشباب بكلية الآثار جامعة القاهرة، حيث كانت توجد موظفة وزملاؤها في مبنى رعاية الشباب وفوجئت بدخول أحد الأشخاص عليها ويطلق عليها النار من مسدس أو طبنجة بعدد من الطلقات، ومن ثم فرّ هاربًا من جامعة القاهرة". 

وأضاف البدري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر فضائية "صدى البلد"، أنه على الفور قامت التحريات بعملها حول هذا الشخص لتحديد هويته، وتبين أنه زميل المجني عليها "نورهان" تبلغ من العمر 32 عامًا، والمتهم يبلغ من العمر 36 عامًا، وسبق أن عملا مع بعضهما في نفس المكان قبل ذلك بكلية الآثار في رعاية الشباب، لكن المتهم نظرًا لسوء سلوكه تم نقله أكثر من مرة حتى استقر به العمل في كلية رياض الأطفال، حيث إنه أخصائي في رعاية الشباب بكلية رياض الأطفال. 

قصة المجني عليها مع الجاني 

وأوضح أنه من خلال التحريات تبين أن المجني عليه كان قد تقدم لخطبة المجني عليها قبل خمس سنوات، لكنها رفضته، وكانت له واقعة معها، حيث قام بعد رفضها له، بالذهاب إلى مسكنها ومن ثم إشعال النيران في سيارتها قبل أربع سنوات.

وأشار إلى أنه تمكن من الدخول إلى جامعة القاهرة لأنه موظف بالجامعة، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية استطاعت أن تتحفظ على أجهزة المراقبة وتحديد خط سيره، ومعرفة السيارة التي هرب بها، وقد تم تحديد بعض الأماكن المتوقع تواجده فيها، سواء مسكنه في عزبة النخل أو المرج أو في المناطق الأخرى.

وأكد أن النيابة العامة انتقلت على الفور وباشرت مسرح الجريمة وتحفّظت على بعض الفوارغ الموجودة في مكان الواقعة، وقد كان يوجد شهداء على الواقعة متمثلين في زملاء الضحية الموجودين في مبنى رعاية الشباب والذين أكدوا أنهم تفاجأوا بدخول هذا المتهم عليهم، وفتح النار على الضحية بطريقة عشوائية وكأن المسألة بها نوع من الانتقام.

 

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