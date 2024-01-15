الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 49784 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت  - خلال 24 ساعة - من ضبط ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏49784 مخالفة مرورية متنوعة.

 

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الاثنين: تنفيذًا لإستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 49784 مخالفة مرورية متنوعة».

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تحرير 607 مخالفات "عدم ارتداء خوذة" ورفع 39 سيارة متروكة بالشوارع

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ضبط 4 قضايا تهريب ونقد أجنبي وألعاب نارية.. و2409 مخالفات مرورية

شملت المخالفات 9890 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 535 مخالفة سير دون تراخيص، 53 مخالفة دراجة نارية، 3030 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 21 مخالفة موقف عشوائي، 3 مخالفة شروط التراخيص.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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