ضبط 49784 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت - خلال 24 ساعة - من ضبط ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏49784 مخالفة مرورية متنوعة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الاثنين: تنفيذًا لإستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 49784 مخالفة مرورية متنوعة».

شملت المخالفات 9890 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 535 مخالفة سير دون تراخيص، 53 مخالفة دراجة نارية، 3030 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 21 مخالفة موقف عشوائي، 3 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.