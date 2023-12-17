الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 4 قضايا تهريب ونقد أجنبي وألعاب نارية.. و2409 مخالفات مرورية

مخالفات مرورية
مخالفات مرورية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

 

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية:

- فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط 4 قضايا تهريب وألعاب نارية ومخدرات ونقد أجنبي.

 

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قطاع أمن المنافذ يحبط محاولة هجرة غير شرعية

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"الداخلية": جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة

- فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2409) مخالفات مرورية متنوعة.

- فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (20) قضية.

- فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (217) حكما قضائيا متنوعا.

 

- فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 5 قضايا تزوير.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

تهريب نقد اجنبي ألعاب نارية مخالفات مرورية وزارة الداخلية

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