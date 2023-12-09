"الداخلية": جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بـ وزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
- في مجال مكافحة جرائم التهريب الجمركى: ضبط (6) قضايا.
- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2014) مخالفة مرورية متنوعة.
- في مجال الأمن العام: ضبط عدد (30) قضية.
- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (292) حكمًا قضائيًا متنوعًا.
- في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (قضية).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.