ضبط 43 بندقية في حملات أمنية بأسيوط ودمياط

شنَّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتيّ أمن أسيوط ودمياط، حملات أمنية بعددٍ من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (43) قضية سلاح ناري، ضُبط خلالهم (19 بندقية آلية - 15 بندقية خرطوش - 2 طبنجة - 19 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (43 متهمًا لـ 31 منهم معلومات جنائية").

وأسفرت الجهود عن ضبط (6) قضايا "إتجار" في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (4،600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر "البانجو وزنت كيلو جرام - كمية لمخدر الأفيون - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (6 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ عدد (346) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتمكنت الجهود من ضبط عدد (4) قضايا "اتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (7،800 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8،500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين- 2 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية).