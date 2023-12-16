السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قطاع أمن المنافذ يحبط محاولة هجرة غير شرعية

جريدة الدستور

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ففى مجال مكافحة جرائم التهريب الجمركى تم ضبط (2) قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة تم ضبط قضية.

كما تمكن ضباط قطاع أمن المنافذ فى مجال المخالفات المرورية من ضبط (2129) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال الأمن العام تم ضبط (31) قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (153) حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط قضية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

قطاع أمن المنافذ وزارة الداخلية جرائم التهريب الجمركى ضبط المخالفات المرورية جرائم الهجرة غير الشرعية الامن العام

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