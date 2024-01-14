الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 607 مخالفات "عدم ارتداء خوذة" ورفع 39 سيارة متروكة بالشوارع

سيارة متروكة
سيارة متروكة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال حملات موسعة شنتها، اليوم الأحد، من ضبط مخالفات لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة والفرعية، مع رفع السيارات المتروكة، بهدف تحقيق الانضباط في الشارع.

 

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 607 مخالفات لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة.

 

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أنه تم شن حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب المخالفات الأخرى.

 

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تحرير 545 مخالفة لقائدي دراجات نارية لعدم ارتداء "الخوذة"

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كشف غموض سيارة متروكة أثارت الشبهات في أحد شوارع سنورس

وشددت على قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 

وتمكنت شرطة المرور من رفع 39 سيارة ودراجة نارية «متروكة ومتهالكة» من الشوارع في القاهرة والمحافظات.

 

وقالت الداخلية، في بيان، اليوم الأحد، إن تلك الخطوة تأتى ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية، لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

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