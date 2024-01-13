حملات مرورية تحرر 47 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة لتحقيق الانضباط المروري في الشارع والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

حملات مرورية تحرر 47 ألف مخالفة مرورية أعلى الطرق

كما أسفرت جهود الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 588 مخالفة سير بدون تراخيص، و18 مخالفة موقف عشوائي، وألف و284 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و8 مخالفات لشروط التراخيص و61 مخالفة دراجة نارية.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.