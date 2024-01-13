السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حملات مرورية تحرر 47 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

حملات مرورية
حملات مرورية

شن ضباط الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة لتحقيق الانضباط المروري في الشارع  والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

حملات مرورية تحرر 47 ألف مخالفة مرورية أعلى الطرق 

كما أسفرت جهود الحملات -  خلال 24 ساعة - عن ضبط 588 مخالفة سير بدون تراخيص، و18 مخالفة موقف عشوائي، وألف و284 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و8 مخالفات لشروط التراخيص و61 مخالفة دراجة نارية.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

الإدارة العامة للمرور إدارات المرور حملات موسعة جهود الحملات تراخيص

مواد متعلقة

ضبط 3 أشخاص متهمين بسرقة ساعات ومشغولات ذهبية من فيلا بالتجمع الأول

القبض على مسجل خطر انتحل صفة مندوب جهة حكومية

القبض على مسجل خطر وزوجته لسرقتهما سيدة في عابدين

القبض على سائق سرق لودر في النزهة

ضبط تشكيل عصابى بحوزته 6150 عبوة سجائر مهربة جمركيًا بالأقصر

ضبط 345 ألف قرص منشطات وأدوية مجهولة المصدر داخل مخزن بالزاوية الحمراء

القبض على 3 أشخاص لاتجارهم فى النقد الأجنبى بالمقطم

ضبط مالك صيدليات وربة منزل وصاحبه مقهى هاربين من 99 حكما قضائيا

الأكثر قراءة

النائب العام: إعفاء المواطنين من قيمة التظلم على مخالفات المرور (تفاصيل)

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

عاجل.. 3 أسباب تدفع كولر لرفض التفريط فى الشناوى (خاص)

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

محذرة من التصعيد فى الضفة الغربية.. وثيقة من الشاباك تطالب نتنياهو برد عائدات الضرائب

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى