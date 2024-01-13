تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من ضبط تشكيل عصابى ضم (شخصين) تخصص نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالسجائر المهربة جمركيًا بدائرة مركز شرطة أرمنت وبحوزتهما (12 كرتونة سجائر مختلفة الأنواع بإجمالي 6150 علبة سجائر "بدون أوراق أو فواتير ومُهربة جمركيًا" - 30 كرتونة معسل بإجمالي 300 باكو).

وتم ضبط تشكيل عصابي بحوزته 6150 عبوة سجائر مهربة جمركيًا بالأقصر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها والعمل على التصدى لمحاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع.