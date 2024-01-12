الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط 8 تشكيلات عصابية نفذوا 33 جريمة سرقة في المحافظات

حبس
حبس

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (8) تشكيلات عصابية ضمت (26) متهم ارتكبوا (33) حادث متنوع، وضبط (22) متهم هارب من المراقبات داخل أقسام ومراكز الشرطة، و19 متهما بممارسة البلطجة.

وجار استكمال الحملات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية واستمرار الحملات الأمنية.

أجهزة وزارة الداخلية مديريات الأمن حملة أمنية مكبرة أعمال البلطجة حائزي الأسلحة النارية تشكيلات عصابية

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