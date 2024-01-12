سقوط 8 تشكيلات عصابية نفذوا 33 جريمة سرقة في المحافظات

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (8) تشكيلات عصابية ضمت (26) متهم ارتكبوا (33) حادث متنوع، وضبط (22) متهم هارب من المراقبات داخل أقسام ومراكز الشرطة، و19 متهما بممارسة البلطجة.

وجار استكمال الحملات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية واستمرار الحملات الأمنية.