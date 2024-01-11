سقوط 14 لصًا كونوا 4 تشكيلات عصابية للسرقة

سقط في قبضة أجهزة الأمن 4 تشكيلات عصابية يقودها 14 لصًا تخصصوا في السرقة بالجيزة والأقصر وأسوان وجنوب سيناء.

البداية في مديرية أمن الجيزة، حيث تم ضبط 6 أشخاص كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة رؤوس الماشية من داخل الحظائر الزراعية بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم 3 وقائع سرقة باستخدام سيارتين "ملاكى وربع نقل" أمكن ضبطهم وبحوزتهم السيارتين.

وأضاف المتهمون بتصريفهم المسروقات لعميلهم - سيىء النية - تاجر ماشية مقيم بمحافظة المنيا، تم ضبطه وجميع المسروقات.

وفى مديرية أمن الأقصر، تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع "الضفيرة" متخذين من دائرة قسم شرطة الأقصر والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 16واقعة سرقة، وأرشدوا عن كافة المسروقات المستولى عليها وعددها 16 دراجة نارية.

وفي نطاق مديرية أمن أسوان، تم ضبط 3 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية - لقيامهم بسرقة بعض أعمدة الإنارة من إحدى الشوارع بدائرة قسم شرطة أول أسوان.

وبمواجهتهم أقروا ببيعها لمالك مخزن بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، تم إستهداف المخزن وضبط مالكه والمسروقات وزنت 3 أطنان.

كما نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن جنوب سيناء في ضبط عاطلين - لهما معلومات جنائية - لقيامهما بسرقة سيارة ملك أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة دهب، وبحوزتهما السيارة المُبلغ بسرقتها وكمية من مخدر الحشيش.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة المشار إليها، وحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.