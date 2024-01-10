الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

حوادث

سرقة تكاتك.. عصابة "حمادة وتوتو" تظهر من جديد فى بولاق الدكرور

ضبط متهم
ضبط متهم

استمعت نيابة الجيزة لأقوال سيدة وزوجها يقومان باستدراج  سائقى التكاتك بحجة توصيلهما وإضرام النيران بأجسادهم عبر سكب البنزين عليهم وسرقة التكاتك والفرار بها فى بولاق الدكرور.

بداية التحقيقات كشفت أنه ورد بلاغ من أحد المستشفيات بوصول سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة بولاق الدكرور مصاب بحروق بأماكن متفرقة بالجسم.

وأفادت التحقيقات أنه أثناء سير الـمصاب بمركبة "التوك توك" الخاص به بدائرة القسم، استوقفه مجهولان (رجل وسيدة) وطلبا منه توصيلهما لأحد المستشفيات بدائرة القسم ولدى سيرهم بالطريق قاما بإلقاء كمية من البنزين عليه وإضرام النيران به وسرقة مركبة "التوك توك" ولاذا بالهرب.

وأدلى المتهمان باعترافات تفصيلية أنهما يكونان تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين بالإكراه.

وأضافا بتصرفهما فى مركبتى "التوك توك" بالبيع لعميليهما سيئى النية (سائقى "توك توك" أحدهما "زوج شقيقة المتهمة") تم ضبطهما وبحوزتهما المركبتين المستولى عليهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من أحد المستشفيات باستقبال سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة القسم مصاب بحروق بأماكن متفرقة بالجسم.

 

نيابة الجيزة سائقى التكاتك البنزين سرقة التكاتك بولاق الدكرور

مواد متعلقة

القبض على فنى كهرباء وسائق بتهمة سرقة مهمات حكومية فى قنا

بنرمي عليهم مادة كاوية.. اعترافات عصابة سرقة "التكاتك" في بولاق

"صديقه حرّض على اختطافه".. تفاصيل سرقة مطرب شعبى شهير فى المنيا

الأكثر قراءة

مدير المنتخب الوطنى يكشف آخر استعدادات الفراعنة لبطولة إفريقيا

نفى مصرى قاطع لأكاذيب تحصيل رسوم إضافية بمعبر رفح

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

رابط نتيجة مسابقة شيخ الأزهر المرحلة الأولى 2024 لمعرفة أسماء الناجحين

والدة غريق الإسكندرية ترفض الرحيل: "عايزه يوسف.. هاتولى ابنى" (فيديو)

إيمان الطوخى.. الجميلة التى أحبها المصريون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا