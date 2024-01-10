سرقة تكاتك.. عصابة "حمادة وتوتو" تظهر من جديد فى بولاق الدكرور

استمعت نيابة الجيزة لأقوال سيدة وزوجها يقومان باستدراج سائقى التكاتك بحجة توصيلهما وإضرام النيران بأجسادهم عبر سكب البنزين عليهم وسرقة التكاتك والفرار بها فى بولاق الدكرور.

بداية التحقيقات كشفت أنه ورد بلاغ من أحد المستشفيات بوصول سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة بولاق الدكرور مصاب بحروق بأماكن متفرقة بالجسم.

وأفادت التحقيقات أنه أثناء سير الـمصاب بمركبة "التوك توك" الخاص به بدائرة القسم، استوقفه مجهولان (رجل وسيدة) وطلبا منه توصيلهما لأحد المستشفيات بدائرة القسم ولدى سيرهم بالطريق قاما بإلقاء كمية من البنزين عليه وإضرام النيران به وسرقة مركبة "التوك توك" ولاذا بالهرب.

وأدلى المتهمان باعترافات تفصيلية أنهما يكونان تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين بالإكراه.

وأضافا بتصرفهما فى مركبتى "التوك توك" بالبيع لعميليهما سيئى النية (سائقى "توك توك" أحدهما "زوج شقيقة المتهمة") تم ضبطهما وبحوزتهما المركبتين المستولى عليهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من أحد المستشفيات باستقبال سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة القسم مصاب بحروق بأماكن متفرقة بالجسم.