الأربعاء 10 يناير 2024
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حوادث

بنرمي عليهم مادة كاوية.. اعترافات عصابة سرقة "التكاتك" في بولاق

تكاتك
تكاتك

أقر المتهمان بسرقة المركبات الخاصة بالسائقين  ببولاق الدكرور أمام جهات التحقيق المختصة، بتكوينهم تشكيلاً عصابيًا تخصص في سرقة مركبات السائقين بعد إلقاء مادة كاوية عليهم والاستيلاء عليها وبيعها والتربح غير المشروع منها..

وتبين أن المتهمين زوجان، وأنهما يستوقفان قائدي مركبة التوكتوك، ويطلبان توصيلهما إلى مكان ما، وعقب انطلاق التوكتوك يفكران في المكان الذي يمكن فيه تنفيذ جريمتهما.

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وأضافا بأنهما يراقبا الطريق جيدًا وبمجرد تواجدهما بمكان نائي خالى من المواطنين، يقومان بإلقاء مادة كاوية حارقة على وجه السائق وعقب ذلك يلقيان بقائده خارجه ويستوليان عليه ويلوذان بالفرار.

وأقر المتهم وزوجته أنهما ارتكبا جريمتين بنفس الطريقة في مركز كرداسة، وأنهما أرشدا جهات التحقيق عن مكان بيعهما لمركبتي التوكتوك لدى عميلهما - سيئي النية - أحدهم زوج شقيقة المتهمة

وأمرت النيابة بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

مادة كاوية مركز كرداسة قسم شرطة بولاق الدكرور مديرية أمن الجيزة

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