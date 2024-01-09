الثلاثاء 09 يناير 2024
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حوادث

سرقة 400 ألف جنيه من شركة بالجيزة.. والنيابة تحيله للمحاكمة

محاكمة
محاكمة

أحالت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، موظفا للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بسرقة 400 ألف جنيه من شركة بالدقى يعمل بها.

قررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهم وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

أقر المتهم أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة بسبب مروره بضائقة مالية، وذكر أنه تخلص من النقود بمقلب قمامة في بولاق الدكرور خشية من القبض عليه.

تلقت جهات التحقيق بلاغ يفيد تعرض شركة للسرقة بالدقى، بإلفحص تبين أن موظف بالشركة استغل عمله واستولى على 400 ألف جنيه، وتم ضبطه وإعادة المبلغ المالي.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

النيابة العامة بالجيزة سرقة الجيزة النيابة العامة شركة بالدقى ضائقة مالية بولاق الدكرور

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رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة

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