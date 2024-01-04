الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة

المخالفات المرورية
المخالفات المرورية

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة.. يبحث العديد من المواطنين وقائدي السيارات عن كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية على السيارات الخاصة بهم برقم اللوحة من خلال الإنترنت.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

وفي إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة المصرية، على مدار السنوات الماضية، أتاحت وزارة الداخلية والنيابة العامة من خلال شبكة الإنترنت لقائدي السيارات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.

وخلال التقرير التالي نوضح لقائدي السيارات رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.

خطوات الاستعلام عن رابط مخالفات المرور برقم اللوحة

تأتي أولي خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة من خلال الدخول علي شبكة الانترنت، وكتابة رابط الاستعلام عن مخالفات المرور، وبعد ذلك سيظهر الرابط التالي هنا.

وعند الضغط علي الرابط الخاصة بالنيابة العامة، ستظهر اللوحة الرئيسية للموقع ويتم من خلالها الضغط على رابط خدمات المرور.

وبعد ذلك تظهر أيقونات خاصة بخدمات المرور من بينها الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة.

يقوم المواطن باختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام وعند الضغط علي الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة يجب بعد ذلك على قائد السيارة إدخال البيانات الخاصة بالسيارة من خلال ادخال رقم اللوحة ورقم الرخصة، واختيار ادخال الرقم فقط أم ارقام وحروف وبعد ذلك الضغط علي تنفيذ العملية وستظهر قيمة المخالفات.

الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة لشهر ديسمبر 2023

موقع النيابة العامة لخدمات مرور مصر.. الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

موقع النيابة العامة لخدمات المرور المصرية.. الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة وآلية استخراج شهادة براءة الذمة

كما اتاحت وزارة الداخلية كذلك للمواطنين خدمة الاستعلام عن رابط مخالفات المررور وذلك من خلال الدخول علي الرابط التالي واختيار خدمة مخالفات المرور من هنا.

وستظهر علي الشاشة الرئيسية للموقع العديد من الخدمات الخاصة بالمرور من بينها تجديد رخص القيادة أو تجديد رخصة السيارة، وكذلك استخراج بدل تالف رخصة القيادة، وحجز موعد بوحدات المرور، ولوحتك التي يتم من خلالها اختيار رقم اللوحة، والاستعلام عن مخالفات المرور، وتمكن هذه الخدمة المواطن والمقيم من الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة عليهم.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة المخالفات المرورية المخالفات المرورية برقم اللوحة رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية مخالفات المرور

مواد متعلقة

المستشار محمد شوقى يلتقى موظفى النيابة العامة

النائب العام ومجلس القضاء الأعلى يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد (صور)

رسوم تسجيل السيارات 2024.. الأجرة والملاكي والميكروباص والفيسبا

النيابة تقرر تسليم كمية من البصل لـ"التموين" لبيعها للمواطنين

أسعار رسوم السيارات بالشهر العقاري بعد الزيادة الجديدة

الطب الشرعي يعلن عن وظائف شاغرة

50 جنيهًا للعقد.. الشهر العقارى يُصدر قرارًا برسوم التوكيلات ونقل الملكية الجديدة

لتحقيق العدالة الناجزة.. رئيس قضايا الدولة يزور المحكمة الدستورية العليا

الأكثر قراءة

قرار جديد من الأهلى يؤجل إتمام صفقة عمر كمال عبدالواحد

عاجل.. "التعليم" تُحدد تفاصيل إجراءات وموعد امتحانات الثانوية العامة 2024

نص التحريات في اتهام مطرب شهير بالاتجار في النقد الأجنبي

بعد تزايد الضغوط.. مخططات أمريكية جديدة بشأن مستقبل القضية الفلسطينية

رسميًا.. مدرب الزمالك السابق مديرًا فنيًا لأتلتيكو البرازيلى (صورة)

مفاجأة.. اغتيال صالح العارورى ضربة كبرى وتهديد جديد لإسرائيل وليس "حماس"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار