رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة.. يبحث العديد من المواطنين وقائدي السيارات عن كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية على السيارات الخاصة بهم برقم اللوحة من خلال الإنترنت.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

وفي إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة المصرية، على مدار السنوات الماضية، أتاحت وزارة الداخلية والنيابة العامة من خلال شبكة الإنترنت لقائدي السيارات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.

وخلال التقرير التالي نوضح لقائدي السيارات رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.

خطوات الاستعلام عن رابط مخالفات المرور برقم اللوحة

تأتي أولي خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة من خلال الدخول علي شبكة الانترنت، وكتابة رابط الاستعلام عن مخالفات المرور، وبعد ذلك سيظهر الرابط التالي هنا.

وعند الضغط علي الرابط الخاصة بالنيابة العامة، ستظهر اللوحة الرئيسية للموقع ويتم من خلالها الضغط على رابط خدمات المرور.

وبعد ذلك تظهر أيقونات خاصة بخدمات المرور من بينها الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة.

يقوم المواطن باختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام وعند الضغط علي الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة يجب بعد ذلك على قائد السيارة إدخال البيانات الخاصة بالسيارة من خلال ادخال رقم اللوحة ورقم الرخصة، واختيار ادخال الرقم فقط أم ارقام وحروف وبعد ذلك الضغط علي تنفيذ العملية وستظهر قيمة المخالفات.

كما اتاحت وزارة الداخلية كذلك للمواطنين خدمة الاستعلام عن رابط مخالفات المررور وذلك من خلال الدخول علي الرابط التالي واختيار خدمة مخالفات المرور من هنا.

وستظهر علي الشاشة الرئيسية للموقع العديد من الخدمات الخاصة بالمرور من بينها تجديد رخص القيادة أو تجديد رخصة السيارة، وكذلك استخراج بدل تالف رخصة القيادة، وحجز موعد بوحدات المرور، ولوحتك التي يتم من خلالها اختيار رقم اللوحة، والاستعلام عن مخالفات المرور، وتمكن هذه الخدمة المواطن والمقيم من الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة عليهم.