الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الطب الشرعي يعلن عن وظائف شاغرة

وظائف شاغرة
وظائف شاغرة

أعلنت مصلحة الطب الشرعي، عن حاجتها إلى تعيين حرفي تشريح وذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

وتضمن الإعلان وصف للوظيفة يتضمن «تقع هذه الوظيفة بالإدارة العامة للمناطق الطبية الشرعية التابعة للإدارة المركزية لشئون المناطق الطبية الشرعية التابع لكبير الأطباء الشرعيين (رئيس مصلحه الطب الشرعى) بمصلحة الطب الشرعي، للقيام بأعمال ذات طبيعة حرفية تتطلب استخدام أدوات أو آلات مواد وذلك فى أحد المجالات الصحية وتحتاج إلى المعرفة بأصول الحرفة.

وتتطلب الوظيفة، أن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقا لبطاقة الوصف الخاصة بها، يتمتع بالصلاحية لشغل الوظيفة.

المهارات الفنية: اكتساب القدرات والمهارات والعمل على تطوير أدائه بما يواكب تطور أعمال الوظيفة، مهارة حرفية وصلاحية فى مجال عملة الوظيفى.

شروط التقديم

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما
مؤهل أقل من المتوسط

أطباء الطب الشرعى تطوير مصلحة الطب الشرعي فني تشريح وظائف

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