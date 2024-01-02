الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

50 جنيهًا للعقد.. الشهر العقارى يُصدر قرارًا برسوم التوكيلات ونقل الملكية الجديدة

الشهر العقاري
الشهر العقاري

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، القرار رقم 1 لسنة 2024، وتم تعميمه على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته ومكاتب التوثيق والإدارات العامة بالمصحلة بشأن زيادة رسوم التوكيلات.

وتلقت المصلحة كتاب مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 19969 بتايرخ 17 ديسمبر 2023، يتضمن قرار مجلس الوزراء بتاريخ 30 أغسطس 2023 بالموافقة على زيادة مقابل خدمة النماذج المرفقة لوثائق وزارة العدل لتغطية النفقات التي طرأت على مستلزمات إصدار خذه المحررات من قبل  مجمع الإصدرات المؤمنة والذكية، اعتبارًا من أول يناير 2024، ووجه باتخاذ اللازم بشأن التوجيه نحو زيادة مقابل خدمة الأوراق المؤمنة.

وبناءً عليه يتعين على مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة زيادة مقابل خدمة الأوراق المؤمنة المقررة لإصدار توكيلات الشهر العقاري بقيمة 5 جنيهات لكل ورقة توكيل عن المبلغ المقرر حاليا، وزيادة خدمة مقابل الأوراق المؤمنة لعقود نقل الملكية  بقيمة 50 جنيها لكل عقد عن المبلغ المقرر اعتبارا من 1 يناير 2023.

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