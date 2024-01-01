لتحقيق العدالة الناجزة.. رئيس قضايا الدولة يزور المحكمة الدستورية العليا

زار المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، صباح اليوم الاثنين، المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة والمحكمة الدستورية العليا لتحقيق العدالة الناجزة.

حضر اللقاء من المحكمة الدستورية العليا المستشارون نواب رئيس المحكمة: “المستشار رجب عبد الحكيم سليم والمستشار الدكتور محمد عماد النجار والمستشار دكتور طارق شبل والمستشار طارق عبد العليم والمستشار خالد رأفت والمستشار الدكتور عماد البشري والمستشار دكتور مظهر فرغلي”.

ومن هيئة قضايا الدولة حضر اللقاء كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة: “المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة والمستشار صفوت عبد الرشيد رئيس قسم المحكمة الدستورية العليا بالهيئة والمستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني والمستشار محمد حسن الأمين العام والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد”.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمه.

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