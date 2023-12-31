رئيس قضايا الدولة يهنئ البابا تواضروس الثانى بمناسبة العام الجديد

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع الإخوة الأقباط، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024م.

سائلين المولى عز وجل أن يكون عام خير وازدهار وأمن واستقرار على حضراتهم ومصرنا الحبيبة والعالم أجمع، في ظل وحدة ومحبة الشعب المصري العظيم.

مع تمنياتنا لجميع الإخوة الأقباط عامًا مليئًا بالتوفيق ولمصرنا دوام التنمية والرقي والتقدم، في ظل القيادة الحكيمة لرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكل عام وأنتم بخير.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس قضايا الدولة، المتحدث الرسمي باسمها.