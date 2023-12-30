الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الفخراني يفتتح فرع هيئة قضايا الدولة في مدينة العريش بعد تطويره

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، فرع هيئة قضايا الدولة بمدينة العريش بعد إعادة تطويره وتجديده، بحضور المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل والمستشار وفائي حرز زكريا مساعد وزير العدل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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كما حضر من هيئة قضايا الدولة المستشارون نواب رئيس الهيئة: المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، والمستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار صبري الشوادفي رئيس فرع العريش، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة، والمستشارون الأمناء العامون المساعدون المستشار دكتور فوزي أحمد شادي، والمستشار وليد عناني.

الجدير بالذكر أنه المحافظ ورئيس الهيئة وضعا حجر الأساس لمبنى هيئة قضايا الدولة الجديد بالعريش.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.     

المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء فرع هيئة قضايا الدولة بمدينة العريش المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة

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