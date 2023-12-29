رسميًا.. فوز المستشار أحمد خليفة برئاسة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة

أعلنت لجنة الانتخابات بنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الرياضي، برئاسة المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، منذ قليل، عن فوز المستشار أحمد خليفة المرشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الرياضي.

وأوضح رئيس الهيئة، أن اجمالي الأعضاء العاملين 4707 أعضاء، منهم 4217 عضوًا لهم حق حضور الجمعية العمومية، أما بالنسبة لعدد الموقعين في الكشوف والحضور 1293 عضوًا، مشيرًا إلى اكتمال نصاب الجمعية العمومية لبلوغ نسبة الحضور أكثر من 20% من إجمالي عدد الأعضاء الذي يحق لهم التصويت.

يُشار إلى أن اللجان فتحت أبوابها اليوم الجمعة، في تمام التاسعة صباحًا أمام أعضاء الجمعية العمومية لنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الرياضي، وتنافس على مقعد الرئاسة كل من المستشار أحمد خليفة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار أحمد عبدالله، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.