الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة وآلية استخراج شهادة براءة الذمة

مخالفات المرور
مخالفات المرور

يتساءل كثير من مالكي السيارات في مصر عن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة بدون الحاجة لاستخراج شهادة براءة الذمة من مكاتب البريد أو نيابة المرور، بالتزامن مع زيادة أعداد أجهزة مراقبة الطرق لرصد التجاوزات القانونية الخاصة بقواعد السير والمرور وكشف المخالفات المرورية إلكترونيًا إلى جانب رصدها يدويًا.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

ويستعرض "الدستور" آلية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة دون الحاجة لاستخراج شهادة براءة الذمة من المخالفات، وذلك في عدة دقائق إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول إلى رابط موقع النيابة العامة المصرية من هنا.
  • اختيار خدمات نيابات المرور.
  • الضغط على أيقونة الاستعلامات.
  • إدخال الرقم القومي الخاص بمالك السيارة المراد الاستعلام عن مخالفاتها.
  • اختيار خدمة مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.
  • إدخال رقم رخصة القيادة المراد الاستعلام عن مخالفاتها.
  • وبالنسبة للسيارات رقم اللوحة الخاصة بالسيارة أرقام وحروف أو أرقام فقط.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ستظهر قيمة وإجمالي المخالفات المرورية على السيارة.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة وقيمة غرامات التصالح في مصر

الفَعَّال|لينك موقع مصر الرقمية للاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانا للسيارات

موقع النيابة العامة لجميع خدمات المرور.. الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة إلكترونيًا عبر موقع النيابة

رابط تحميل تطبيق مخالفات المرور 

كما يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة فقط من خلال تحميل التطبيق على الهاتف المحمول والاستعلام من خلاله دون الحاجة للدخول إلى موقع النيابة العامة الإلكتروني.

ويمكن تحميل تطبيق مخالفات المرور في مصر من هنـــــــا.

كيفية استخراج شهادة براءة الذمة 

وعن كيفية استخراج شهادة براءة الذمة من المخالفات المرورية، حددت وزارة الداخلية عدة آليات لاستخراجها من بينها التوجه إلى نيابة المرور التابع إليها أو التوجه إلى مكتب البريد التابع لمحل سكنك.

ويتطلب استخراج الشهادة تقديم بطاقة الرقم القومي لمالك السيارة ورخصة السيارة إلى الموظف المختص للاطلاع عليها.

وبعد ذلك يتم دفع قيمة المخالفات في حالة وجودها إلى جانب قيمة استخراج الشهادة لإصدارها في الحال.

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