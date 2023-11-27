رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة إلكترونيًا عبر موقع النيابة

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة (إلكترونيًا) من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

مخالفات المرور برقم السيارة

أتاحت وزارة الداخلية تطبيقا خاصا للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة مجانًا عن طريق الهاتف المحمول، دون الحاجة لتسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

يمكن للمواطن الاطلاع على مخالفات المرور برقم السيارة من خلال موقع وزارة الداخلية واتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع النيابة العامة من خلال هذا الرابط من هنا.

اختيار أيقونة الاستعلامات

الضغط على مخالفات رخص المركبات

إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة

اختيار أيقونة إجمالي المخالفات

في النهاية تظهر مخالفات المرور برقم السيارة بعد الاستعلام

ويتمكن المواطن من دفع مخالفات المرور أونلاين، أو التظلم على المخالفة، أو إصدار شهادة مخالفات من خلال الموقع.

خطوات دفع مخالفات المرور إلكترونيا

أتاحت كذلك وزارة الداخلية خدمة دفع مخالفات المرور إلكترونيا من خلال الخطوات التالية:

يمكن للمواطن دفع مخالفات المرور برقم السيارة، أونلاين من خلال الخطوات التالية

الدخول على موقع النيابة العامة للمرور السابق ذكره اختر أيقونة الدفع.

كتابة اسم مالك السيارة رباعي في المكان المخصصة لها.

كتابة العنوان الخاص بـ مالك السيارة التي يتم الاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بها، واسم المرور التابع له، وأرقام وحروف السيارة.

وفى نهاية الخطوات السابقة تدفع مخالفات المرور عبر الموقع الإلكتروني من خلال بطاقة الائتمان، أو عبر ماكينة فوري.

الخدمات التى تقدمها النيابة العامة إلكترونيا

وتلك الخدمات التي تقدمها النيابة العامة إلكترونيًا هي خدمات نيابات المرور وتتمثل في (الاستعلامات، التصالح الفوري، الدفع، التظلمات، خدمة متابعة الطلبات، خدمات وثائق الأحوال الشخصية، خدمات نيابات الأسرة، خدمات النيابات الجنائية، بالإضافة إلى العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام والتي تنقسم إلى خدمة تقديم عريضة إلكترونية، متابعة العرائض الإلكترونية).

وللحصول على أي من تلك الخدمات، يكون من خلال الدخول على موقع النيابة العامة من خلال الرابط سالف الذكر وبعدها ستظهر قائمة الخدمات التي تقدمها النيابة العامة، وبالضغط على أيقونة الخدمة واتباع الخطوات من خلال إدخال البيانات المطلوبة وسداد رسوم الخدمة، وفي النهاية يحصل صاحب الطلب على الخدمة بطريقة بسيطة.