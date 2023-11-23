الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الآن لينك موقع النيابة العامة للاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانا

مخالفات المرور
مخالفات المرور

ننشر لكم لينك موقع النيابة العامة للاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانًا، حيث يبحث عنه الكثير من أصحاب السيارات والمركبات عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، وتقدم النيابة العامة عبر خدمات المرور الإلكتروني، وذلك للحد من إزدحام المواطنين أمام المقر.

ونستعرض في الخطوات التالية لينك موقع النيابة العامة للاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانا وكيفية دفع رسوم المخالفات.

لينك موقع النيابة العامة للاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانا

وفي هذا الصدد، يستطيع أصحاب السيارات والمركبات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانا، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي "1": تسجيل الدخول علي موقع النيابة العامة عبر الرابط التالي:
https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices
الخطوة الثانية "2": الضغط على كلمة استمرار على أول مربع من جهة اليمين «الاستعلامات».
الخطوة الثالثة "3": اختيار كلمة استمرار التي توجد أسفل مربع «مخالفات رخص المركبات».
الخطوة الرابعة "4": كتابة رقم رخصة القيادة الخاصة بك.
الخطوة الخامسة"5": ادخال رقم السيارة.
الخطوة السادسة "6": الضغط على ايقونة إجمالي المخالفات.
وأخيرًا: تظهر أمامك مخالفات المرور برقم السيارة 2023.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور مصر 2023 برقم السيارة

وفي هذا السياق، يتاح لصاحب السيارة أو المركبة الإطلاع على مخالفات المرور برقم السيارة 2023، من خلال اتبع الخطوات كالآتي:

الخطوة الأولي: علي صاحب السيارة الدخول على موقع النيابة العامة من خلال الرابط التالي:
https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices.
الخطوة الثانية: علي صاحب السيارة اختيار أيقونة الاستعلامات.
الخطوة الثالثة: علي صاحب السيارة الضغط على مخالفات رخص المركبات.
الخطوة الرابعة: علي صاحب السيارة ادخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة.
الخطوة الخامسة: علي صاحب السيارة اختيار أيقونة إجمالي المخالفات.
وأخيرًا: تظهر مخالفات المرور برقم السيارة عقب الاستعلام.

7 خطوات للاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانا على موقع النيابة العامة

كيفية دفع رسوم المخالفات المرورية 2023

وفي هذا الجانب، يمكن لأصحاب السيارات دفع مخالفات المرور 2023 أونلاين من خلال الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على موقع النيابة العامة للمرور السابق ذكره.
ثانيًا: اختيار أيقونة «الدفع».
ثالثًا: كتابة اسم مالك السيارة رباعي في المكان المخصصة لها.
رابعًا: ادخال العنوان الخاص بصاحب السيارة واسم المرور التابع له، وأرقام وحروف السيارة.
خامسًا: دفع مخالفات المرور عبر الموقع الإلكتروني من خلال بطاقة الائتمان، أو عبر ماكينة فوري.

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