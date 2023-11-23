التظلم على الغرامات.. خطوات استعلام عن مخالفات المرور 2023 عبر الإنترنت مجانًا

يتصدر السؤال عن الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة مجانا والتظلم أونلاين وكيفية سداد قيمة المخالفة أونلاين محركات البحث خلال الأيام الماضية، إذ يحرص مالكو السيارات وحاملي رخص القيادة من سداد المخالفات بدلًا من توقيع غرامة مضاعفة عليها او سحب الرخصة.

مخالفات المرور نوفمبر 2023

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة تخدماته للقراء بشأن كيفية استعلام المخالفات المرورية عبر رابط نيابة المرور، وذلك للاستعلام عن مخالفات السيارة أو رخصة القيادة، وعرض تفاصيل المخالفات المرورية التي لا يجوز التظلم عليها، وفقًا لما ورد في قانون المرور.

مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة

وضعت نيابة المرور نظامًا إلكترونيًا للاستعلام والتظلم عن مخالفات السيارة يضمن حماية سرية بيانات صاحب السيارة، إذ تتيح النيابة على عرض جميع المخالفات المسجلة على السيارة أو رخصة القيادة من قبل المرور، ويشترط لذلك إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف الخاص بمالك، كما شددت نيابة المرور قانون المرور على تضاعف غرامة المخالفة في حال تكرار القائد نفس المخالفة المرورية للمرة الثانية خلال فترة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.

خطوات استعلام عن مخالفات المرور 2023 عبر الإنترنت مجانًا:

الدخول إلى موقع نيابة المرور من هنا. انقر على "بيانات المرور". الضغط على خانة «الاستعلام عن مخالفات السيارة». ادخال رقم لوحة السيارة. الضغط على «عرض المخالفات».

طرق التظلم على مخالفات المرور التي يجوز التصالح عليها

يمكن المستعلم التظلم على مخالفات المرور برقم اللوحة، إذ وصلته غرامات على تجاوزات متشكك أنه ارتكبها وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- قم بزيارة موقع نيابة المرور عبر هذا الربـــــــــــــط

2- انقر على "التظلم على المخالفة المرورية".

3- أدخل الرقم القومي.

4- انقر على "التفاصيل" واطلع على تفاصيل المخالفات المرورية.

5- إذا كنت ترغب في التظلم على المخالفة، انقر على "إرسال الطلب".

المخالفات المتاح التصالح عليها

- قيادة سيارة بدون لوحات معدنية أو استخدام لوحة مزورة.

- تغيير لون لوحة السيارة المعدنية.

- ارتكاب مخالفات في إشارات المرور.

- تجاوز تعليمات رجال المرور.

- تجاوز السرعة المحددة واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

- السير ببطء شديد على الجسر أو الوقوف المتعمد على الكوبري.

- القيادة ببطء متعمد في تقاطع الكوبري.

- الوقوف في المكان الممنوع.

- عدم إفساح الطريق لسيارات الطوارئ كالاسعاف والشرطة

- خروج دخان كثيف من السيارة.

- جلوس الأطفال أقل من 7 سنوات في المقعد الأمامي.

- قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة المواطنين للخطر.

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