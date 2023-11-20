الإثنين 20 نوفمبر 2023
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7 خطوات للاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانا على موقع النيابة العامة

مخالفات المرور
مخالفات المرور

7 خطوات للاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانا 2023 على موقع النيابة العامة ننشرها عبر هذا التقرير، حيث خصصت الجهات المختصة طرق للاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع مرور مصر، لتسهيل استخراج شهادة المخالفات أونلاين ويتم الاستعلام عن المخالفات بمجموعة من الطرق الميسرة.
 

موقع النيابة العامة المصري.. الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانًا 2023

لينك موقع النيابة العامة.. الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانا 2023

7 خطوات للاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانا 2023 على موقع النيابة العامة 


(الخطوة الأولى): الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر شبكة الإنترنت.

(الخطوة الثانية): اختيار خدمات المرور.

(الخطوة الثالثة): الضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

(الخطوة الرابعة): كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح.

(الخطوة الخامسة): اضغط على عرض المخالفات المرورية.

(الخطوة السادسة): سيتم إتاحة الغرامات المالية للمخالفات.

(الخطوة السابعة): فى حالة الاستعلام عن أماكن المخالفات يجب وضع الرقم القومى لمالك السيارة.

الجدير بالذكر أن كل هذا يأتى فى إطار حرص الحكومة المصرية على توسيع الخدمات الإلكترونية والتحويل الرقمى “الشامل” للتخفيف على المواطنين في الوقت وتخفيف الضغط على جميع الموظفين.

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رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة وكيفية التظلم إلكترونيا

موقع النيابة العامة للمرور.. أسرع طريقة للاستعلام عن المخالفات والتظلم

 

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