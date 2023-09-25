الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة وكيفية التظلم إلكترونيا

مخالفات المرور
مخالفات المرور

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور يبحث عنها المواطن حتى يستطيع معرفة القيمة المالية للغرامات المسجلة عليه إلكترونيا، دون الحاجة إلى التوجه للمصالح الحكومية.

 

الاستعلام عن مخالفات المرور 2023

فقد أتاحت النيابة العامة خدمة استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة، من خلال موقعها الإلكتروني، ويمكن لصاحب السيارة استخدام الهاتف المحمول لمعرفة المخالفات المرورية فى أسرع وقت وبطريقة سهلة.

 

يمكن لأصحاب المركبات الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 «أون لاين» من خلال الدخول إلى موقع النيابة العامة للمرور 

 

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة   

خطوات استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة، من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة كالتالي:

 

- الدخول على موقع النيابة العامة

 

- الدخول على أيقونة خدمات نيابات المرور.

 

- تظهر لك خدمات الاستعلامات والتصالح الفوري والدفع والتظلمات وخدمات متابعة الطلبات.

 

- على الشخص الضغط على استعلامات.

 

- تحديد نوع الاستعلام عن المخالفات المرورية.

 

- اختيار إما مخالفات رخص المركبات، أو مخالفات رخص القيادة.

 

- إدخال عدد من البيانات الخاصة بالرخصة المراد الاستعلام عنها.

 

- حال الرغبة في الاستعلام بالحروف والأرقام، يتم الضغط على الايقونة الخاصة بذلك.

 

- يتم إدخال رقم الرخصة ثم حروف السيارة.

 

- حال الرغبة في الاستعلام عن المخالفات المرورية على السيارة بالأرقام فقط.

 

- يتم إدخال رقم الرخصة، ثم اختيار المحافظة التابعة لها رخصة السيارة، ثم تحديد نوع الترخيص.

 

- الدخول على أيقونة  إجمالي المخالفات.

 

- ظهور بيانات المخالفات المسجلة عليه.

 

- حال الرغبة في دفع قيمة المخالفات، يقوم الشخص بالعودة للقائمة الرئيسية الخاصة بمخالفات المرور.

 

- الدخول على دفع قيمة المخالفات.

 

- اختيار طريقة الدفع المناسبة للشخص.

استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 وطرق السداد

أسرع رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

التظلم على مخالفات المرور 2023

يمكن التظلم على مخالفات المرور 2023 من خلال أتباع الخطوات الآتية:

 

- دخل إلى موقع النيابة العامة للمرور من الرابط المذكور أعلاه.

 

- اختر أيقونة التظلمات.

 

- اختر بين التظلم على مخالفات رخصة المركبة أو رخص القيادة.

 

- أدخل بيانات الرخصة التي التظلم على مخالفتها.

 

- تظهر أمامك قيمة المخالفات المستحقة والشروط الخاصة بهذه الخدمة.

 

- اضغط على «موافق».

 

- تظهر أمامك البيانات الأساسية لـ رخصة السيارة أو القيادة.

 

- أدخل البيانات المطلوبة.

 

- اضغط على «إرسال الطلب». ‏

 

- بعد ذلك يظهر رقم الطلب، احتفظ به لمعرفة نتيجة تظلم مخالفات المرور 2023 من موقع النيابة العامة خلال 72 ساعة من تسجيل الطلب.

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استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 وطرق السداد

أسرع رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

لينك الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة عبر موقعي النيابة ومصر الرقمية

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة والحد الأدنى والأقصى للتصالح

خطوات استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 عبر موقع النيابة العامة

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