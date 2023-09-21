الخميس 21 سبتمبر 2023
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أسرع رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

مخالفات المرور
مخالفات المرور

ننشر لكم أسرع رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023، حيث يبحث الكثير من أصحاب السيارات أو المركبات عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، وأتاحت خدمات المرور إمكانية الاستعلام عن المخالفات مجاناً من خلال الموقع الإلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى وحدات المرور.

ونستعرض لكم خلال السطور التالية أسرع خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023.

أسرع رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

وفي هذا الإطار، يستطيع صاحب السيارة أو المركبة الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 مجانًا، وذلك عبر الرقم القومي أو من الموقع الإلكتروني لخدمات المرور بدلاً من التوجه إلى وحدات المرور وتجنب الازدحام بين المواطنين، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: الدخول على الموقع الإلكتروني لـ خدمات المرور عبر الرابط التالي:
https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/OurServices/Pages/EServices.aspx
الخطوة الثانية: الضغط على الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات.
الخطوة الثالثة: الضغط على كلمة «استمرار».
الخطوة الرابعة: كتابة أرقام الرخصة أو الحروف فقط، وفي حال اختيارك للأرقام يتعين عليك اختيار المحافظة وتسجيل رقم الرخصة.
الخطوة الخامسة: الضغط على إجمالي المخالفات.
الخطوة السادسة: تظهر لصاحب السيارة أو المركبة في بضع ثواني قيمة مخالفات المركبة.

أسرع استعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة ورابط تحميل تطبيق النيابة العامة

فعال.. خطوات استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة

الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 عبر موقع النيابة العامة

وفي هذا السياق، يمكن لصاحب السيارة أو المركبة الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة عبر إتباع الخطوات التالية:

خطوة أولى "1": الدخول على الموقع الرسمي لـ موقع النيابة العامة عبر الرابط التالي: 
https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices
خطوة ثانية "2": الضغط على كلمة بيانات المرور.
خطوة ثالثة "3": الضغط على كلمة الاستعلام عن مخالفات المرور.
خطوة رابعة "4": تسجيل رقم اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة.
خطوة خامسة "5": الضغط على كلمة (عرض إجمالي مخالفات المرور) للاطّلاع على مخالفات المرور كاملة.

سداد مخالفات المرور إلكترونياً

وفي سياق متصل، يستطيع أصحاب السيارات أو المركبات سداد مخالفات المرور إلكترونياً من خلال إتباع ما يلي:

أولًا: اختيار أيقونة الدفع من موقع النيابة العامة للمرور.
ثانياً: كتابة اسم مالك السيارة رباعي في المكان المخصصة لها.
ثالثاً: كتابة العنوان الخاص بـ مالك السيارة التي تم الاستعلام عنها، واسم المرور التابع له، وتدوين أرقام وحروف السيارة التي يتم الاستعلام عنها.
رابعاً: دفع قيمة مخالفات المرور عبر الموقع الإلكتروني من خلال بطاقة الائتمان، أو عبر ماكينة فوري.
خامساً: و يمكن دفع المبلغ المطلوب نقدي عند استلام شهادة المخالفات.

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