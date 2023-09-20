الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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حوادث

لينك الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة عبر موقعي النيابة ومصر الرقمية

مخالفات المرور
مخالفات المرور

أعلنت وزارة الداخلية، رسوم التصالح على مخالفات المرور في مصر، وخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة عبر موقع النيابة العامة ومنصة مصر الرقمية، ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للتيسير على المواطنين.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة 

ويستعرض "الدستور" كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة عبر موقعي النيابة العامة ومصر الرقمية، ورسوم التصالح على المخالفات المرورية في هذا التقرير.

ويمكن الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة للخدمات المرورية من هنا.
  • اختيار أيقونة «بيانات المرور»، الموجودة على يمين الصفحة
  • الضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المركبات.
  • إدخال الرقم القومي.
  • أدخل رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، بكتابة الأرقام أولا ثم الحروف.
  • الضغط على إجمالي مخالفات المرور، لتظهر مبالغ المخالفات المستحق دفعها.

مصر الرقمية للاستعلام عن مخالفات المرور

كما يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع مصر الرقمية بتسجيل الدخول هنا ثم اتباع الخطوات التالية:-

  • اختيار أيقونة مركباتي.
  • اختيار الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارة.
  • اضغط على بدء الخدمة.
  • أدخل رقم السيارة المراد الاستعلام عنها.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة والحد الأدنى والأقصى للتصالح

خطوات استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 عبر موقع النيابة العامة

أسرع استعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة ورابط تحميل تطبيق النيابة العامة

مصر الرقمية.. روابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي أو رقم اللوحة

رسوم التصالح على مخالفات المرور

المخالفات الحد الأدنى للتصالحالحد الأقصى للتصالح
قيادة سيارة دون لوحات معدنية أو استخدام لوحة مزورة1000 جنيه2000 جنيه
تغيير لون اللوحات المعدنية300 جنيه1500 جنيه
انتهاء مدة رخصة القيادة1000 جنيه2000 جنيه
تجاوز السرعة المقررة300 جنيه1500 جنيه
عدم اتباع تعليمات رجال المرور100 جنيه1000 جنيه
عدم اتباع إشارات المرور500 جنيه1000 جنيه
كسر إشارة الضوء500 جنيه1000 جنيه
عدم اتباع المسار المحدد للسيارة500 جنيه1000 جنيه
التوقف المتعمد على الكوبري100 جنيه1000 جنيه
السير ببطء شديد على الجسر100 جنيه1000 جنيه
استخدام الهاتف محمول أثناء القيادة100 جنيه300 جنيه
عدم تثبيت اللوحات في المكان المخصص100 جنيه300 جنيه
جلوس الأطفال أقل من 7 سنوات في المقعد الأمامي20 جنيهًا50 جنيه
عدم توافر متطلبات الأمان والمتانة في السيارة20 جنيهًا50 جنيه
الوقوف في المكان الممنوع200 جنيه500 جنيه

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تفاصيل استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

المرور: الرادارات الحديثة تلتقط 1207 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة مجاني عبر موقع النيابة العامة

مصر الرقمية.. روابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي أو رقم اللوحة

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