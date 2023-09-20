لينك الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة عبر موقعي النيابة ومصر الرقمية

أعلنت وزارة الداخلية، رسوم التصالح على مخالفات المرور في مصر، وخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة عبر موقع النيابة العامة ومنصة مصر الرقمية، ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للتيسير على المواطنين.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة

ويستعرض "الدستور" كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة عبر موقعي النيابة العامة ومصر الرقمية، ورسوم التصالح على المخالفات المرورية في هذا التقرير.

ويمكن الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة للخدمات المرورية من هنا.

اختيار أيقونة «بيانات المرور»، الموجودة على يمين الصفحة

الضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المركبات.

إدخال الرقم القومي.

أدخل رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، بكتابة الأرقام أولا ثم الحروف.

الضغط على إجمالي مخالفات المرور، لتظهر مبالغ المخالفات المستحق دفعها.

مصر الرقمية للاستعلام عن مخالفات المرور

كما يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع مصر الرقمية بتسجيل الدخول هنا ثم اتباع الخطوات التالية:-

اختيار أيقونة مركباتي.

اختيار الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارة.

اضغط على بدء الخدمة.

أدخل رقم السيارة المراد الاستعلام عنها.

رسوم التصالح على مخالفات المرور

المخالفات الحد الأدنى للتصالح الحد الأقصى للتصالح قيادة سيارة دون لوحات معدنية أو استخدام لوحة مزورة 1000 جنيه 2000 جنيه تغيير لون اللوحات المعدنية 300 جنيه 1500 جنيه انتهاء مدة رخصة القيادة 1000 جنيه 2000 جنيه تجاوز السرعة المقررة 300 جنيه 1500 جنيه عدم اتباع تعليمات رجال المرور 100 جنيه 1000 جنيه عدم اتباع إشارات المرور 500 جنيه 1000 جنيه كسر إشارة الضوء 500 جنيه 1000 جنيه عدم اتباع المسار المحدد للسيارة 500 جنيه 1000 جنيه التوقف المتعمد على الكوبري 100 جنيه 1000 جنيه السير ببطء شديد على الجسر 100 جنيه 1000 جنيه استخدام الهاتف محمول أثناء القيادة 100 جنيه 300 جنيه عدم تثبيت اللوحات في المكان المخصص 100 جنيه 300 جنيه جلوس الأطفال أقل من 7 سنوات في المقعد الأمامي 20 جنيهًا 50 جنيه عدم توافر متطلبات الأمان والمتانة في السيارة 20 جنيهًا 50 جنيه الوقوف في المكان الممنوع 200 جنيه 500 جنيه

قد يهمك..

تفاصيل استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

المرور: الرادارات الحديثة تلتقط 1207 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة مجاني عبر موقع النيابة العامة

مصر الرقمية.. روابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي أو رقم اللوحة