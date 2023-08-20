تفاصيل استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

يحرص العديد من المواطنين يوميًا على الاستعلام عن مخالفات المرور لسيارتهم عبر محرك البحث العالمي جوجل، ففي هذا التقرير نرصد أبرز خطوات الاستعلام توفيرًا للوقت والجهد عبر بوابة النيابة العامة.

حيث ساهمت النيابة العامة في توفير خدمات الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيًا حرصًا على راحة قائدي السيارات، وذلك برقم اللوحة أو بطاقة الرقم القومي.





خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023



اتاح موقع النيابة العامة الاستعلام عن مخالفات السيارات المرورية برقم اللوحة مجانًا ودون أي مصاريف أو التزامات من خلال :-

-الدخول على موقع النيابة العامة

-الضغط على أيقونة الاستعلامات.

-تحديد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور «رخص المركبات ،مخالفات رخص القيادة»

-الضغط على الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.

-أختر إجمالي المخالفات



التظلم على مخالفات المرور 2023 بالرقم القومي



كما أتاح موقع النيابة العامة خطوات أخرى وهو التظلم على المخالفات المرورية باستخدام الرقم القومي.

-الدخول لموقع النيابة العامة

-الضغط على التظلم على المخالفة المرور

-تحديد نوع التظلم سواء كان للرخصة السيارة أو القيادة.

-تسجيل الرقم القومي في الخانة المخصصة

-الضغط على كلمة تفاصيل المخالفة فتظهر جميع المخالفات التي تم ارتكابها قائد السيارة.

-الضغط على الموافق على شروط الخدمة الضغط على كلمة إرسال الطلب.

-حفظ إيصال التظلم، والرقم الخاص بالخدمة؛ لاستخدامه في متابعة النتيجة.

- إرسال نتيجة التظلم في رسالة من خلال رقم هاتفك المحمول الذي تم تسجيله.

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