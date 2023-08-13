يتسأل أصحاب المركبات عن لينك استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 لمعرفة قيمة مبلغ التصالح وسدادها لتفادي غرامات التأخير في الدفع في المواعيد المحددة والتي تتم من خلال الخطة الرقيمة توفر الوقت والجهد والمال على المستعلم صاحب السيارة الملاكي أو الأجرة.

لينك استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

خصصت وزارة الداخلية موقع إلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا) يمكن من خلاله الاستعلان عن إجمالي قيمة المخالفات المرورية حيث كان يجد أصحاب السيارات صعوبة كبيرة في معرفة قيمة مخالفاتهم وسدادها في الاسبق حيث سهلت الوزارة كافة الإجراءات ليتمكنوا من الاستعلام والدفع بطرق إلكترونية بسيطة.

يدخل المستعلم كافة بياناته الشخصية عبر موقع النيابة العامة للمرور ويتم إتباع كافة الخطوات الإلكترونية اللازمة لمعرفة إجمالي المبلغ المطلوب دفعه قيمة التصالح على المخالفات المرورية سواء للسيارات الملاكي اوالأجرة أو سيارات النقل ويفرق الموقع الإلكتروني بين المخالفات التي يمكن التصالح عليها والتي لا يمكن التصالح عليها.

التظلم على قيمة المخالفات المرورية 2023

ويمكن من خلال موقع النيابة العامة للمرور أيضا التظلم على المخالفات المرورية المقررة على صاحب السيارة أو المركبة حيث يمكن تخفيض قيمة التصالح إلى 50 % على الأقل من خلال الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع النيابة العامة للمرور من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة عمل تظلم على قيمة المخالفات.

إدخال كافة البيانات اللازمة عن صاحب السيارة الراغب في عمل التظلم.

تسجيل بيانات السيارة المراد التظلم على مخالفاتها (الموديل، اللون، رقم اللوحة المعدنية أرقام وحروف).

تحميل قيمة المخالفات المراد سدادها.

إدخال وسيلة تواصل بصاحب السيارة (رقم التليفون، الموقع الإلكتروني).

الضغط على كلمة حفظ الطلب.

وسائل دفع المخالفات المرورية 2023

يمكن معرفة قيمة المبلغ المراد دفعه من خلال لينك استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 وكذلك يمكن الدفع من خلال الوسائل المعتمدة التالية:-

الموقع الإلكتروني الرسمي.

بطاقات الائتمان.

ماكينة فوري.

نقدي عند استلام شهادة السداد والحصول على المخالصة اللازمة.