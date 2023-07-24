الإثنين 24 يوليو 2023
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حوادث

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 2023

الاستعلام عن المخالفات
الاستعلام عن المخالفات المرورية

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة أحد أسهل الطرق التي تتيحها بوابة الحكومة الرقمية على الإنترنت تسهيلا على المواطنين، وعدم إضاعة أوقاتهم.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة
 

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الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة يمكن بطريقة سهلة القيام به، من خلال محركات البحث على الإنترنت سواء جوجل أو غيره من المواقع المختصة.

 

تنشر الدستور الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة حيث يأتي ضمن جهود الدولة المصرية لرقمنة كافة المعاملات التي من شأنها إراحة المواطنين والتسهيل عليهم وقضاء كافة تعاملاتهم بمنتهى السهولة واليسر دون اللجوء إلى طوابير أمام الشباك، من خلال موقع النيابة العامة.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة يتم من خلال خطوات بسيطة وفي منتهى اليسر، الددستور تقدم لكم شرحا بتلك الخطوات.

الخطوة الأولى: الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة ppo.gov.eg

الخطوة الثانية: الضغط على كلمة «بيانات المرور»، الموجودة على يمين الصفحة

الخطوة الثالثة: المستعلم اختيار كلمة الاستعلام عن مخالفات السيارة

الخطوة الرابعة: تسجيل رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، بكتابة الأرقام أولا ثم الحروف

الخطوة الخامسة: لضغط على كلمة إجمالي مخالفات المرور، لتظهر قيمة المخالفات المستحق دفعها في الوقت الحال

أيضا يمكن للمواطنين عقب الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة، التظلم على مخالفات المرور من خلال موقع النيابة العامة ويتم ذلك من خلال خطوات محددة.

الخطوة الأولى: الضغط على كلمة التظلمات، ثم اختيار نوع التظلم «رخصة المركبات أم القيادة».

الخطوة الثانية: إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك، ثم الضغط على كلمة «تفاصيل المخالفة»

الخطوة الثالثة: الضغط على أيقونة «الموافقة»

الخطوة الرابعة: الضغط على كلمة «إرسال الطلب» فيظهر إيصال التظلم، ورقم الطلب

الخطوة الخامسة: احفظ بالرقم لاستخدامه في متابعة النتيجة ، حتى تصل لك نتيجة التظلم في رسالة على رقم هاتفك المحمول

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