جهاز العبور يشن حملة للقضاء على المخالفات (صور)

وجه المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، بتشكيل حملة لمتابعة أحياء المدينة والتصدي لأي مخالفة فورًا وتطبيق القانون بكل شدة وحزم، ورصدها تحت إشراف إدارة الأمن والتنمية بمعاونة شرطة التعمير والمرافق. كما كلف المهندس أحمد رشاد، نائب رئيس الجهاز، وإدارة التنمية والإزالة والأشغالات بشن حملة على أحياء المدينة.

ومن جانبه، أفاد المهندس السيد آمين، نائب رئيس الجهاز، بأن الحملة أسفرت عن رصد المخالفات، حيث تم تنفيذ أعمال إزالة فورية لمبانٍ مخالفة والشروع في عمل زيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح بالقطعة رقم 15 بلوك 15073 بالحي السابع.

وفي نفس السياق، أشار نائب رئيس الجهاز إلى أنه تم المرور على القطعة رقم 12 محلية 12 بالحي الأول بجوار المحكمة، والقطعة رقم 4 بلوك 25025 بالحي الترفيهي للمتابعة والتأكد من إيقاف الأعمال. كما تم رفع الأشغالات والتعديات أمام السنتر والمحال التجارية المخالفة بمركز خدمات الحي الخامس، وتم ضبط عدد 2 تروسيكل مستخدمين في نبش القمامة، وتم التحفظ عليهم بمقر الجهاز.

واستكملت الحملة في رصد المخالفات حيث اسفرت عن تحرير محضر ورفع العداد بالقطعة رقم ١٠٨ محلية 2 بالحي الثاني لاستخدام البدروم ورشه تصنيع ملابس وتم رفع العداد والتحفظ على الادوات والمعدات بمقر الجهاز.

وأضاف المهندس السيد أمين نائب رئيس جهاز مدينة العبور أنه تم تحرير محضر في الحي الخامس، حيث تم رصد مخالفة في القطعة رقم ٢ بلوك ٣ والمتمثلة في تحويل البدروم إلى وحدة سكنية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. كما تم المرور بمدخل الصناعية الأولى ورفع الاشغالات والتعديات بدائري المنطقة الصناعية، وتم التأكد من عدم سير مركبة التوكتوك ودخولها المدينة.

وفي نفس السياق، نوه المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز، بأهمية تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالقضاء على المخالفات بالمدينة بشكل نهائي.

